Trevelin lanzó su temporada

En el marco de un colorido encuentro realizado en Campo Taiyō de Trevelin, se llevó a cabo el lanzamiento de la temporada turística 2025.

El evento, que reunió a vecinos, turistas y artistas invitados del Encuentro Internacional de Danzas Aguyjevete, contó con la participación de delegaciones provenientes de Chile, Colombia, México y Paraguay, además de la presentación especial de la Banda Militar “Malvinas Argentinas”.

Mientras que el acto oficial estuvo encabezado por el intendente Héctor Ingram; la secretaria de Turismo de Trevelin, Cintia Figueroa; la subsecretaria de Turismo de Esquel, Florencia Andolfati; las mujeres que integran la Ruta de las Chacras; y Griselda Boiraz, propietaria de Meraki y socia de Martín Sasaki en el proyecto de Peonías, quienes acompañaron este homenaje a la identidad productiva y turística del valle.

Durante la jornada también se presentó Hanae, un innovador fermento elaborado a base de peonías cosechadas en Trevelin y producido en Bariloche, que combina naturaleza, identidad local y gastronomía en un producto único que nace del trabajo conjunto entre emprendedores de la región.

La jornada incluyó propuestas gastronómicas con food trucks, espectáculos artísticos a cargo de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Trevelin, y un entorno de flores en plena floración, que anticipan una temporada turística prometedora para Trevelin y sus parajes.

Discursos oficiales

Durante la ceremonia, la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, destacó el crecimiento sostenido de Trevelin como destino y su belleza natural que florece mes a mes:

«Trevelin, El Jardín de la Provincia, crece… La primavera comienza a florecer desde septiembre, con los almendros y cerezos, los narcisos en Ruta 17, los tulipanes en la 259, las peonías a pocos kilómetros de Trevelin, las lavandas en las chacras, las rosas en cada plazoleta, los lupinos junto a los espejos de agua, la retama en las rutas, los notros con su rojo intenso, la flor de la frutilla silvestre —nuestra flor representativa—, y las mutisias naranjas y moradas. Cada mes nos regala una paleta diferente de colores”.

Asimismo, Figueroa resaltó y agradeció el compromiso de Taiyō Jardín Cordillerano, emprendimiento de Martín Sasaki, con este proyecto que abre sus puertas al público cada año, generando nuevas propuestas y promoviendo la cultura japonesa a través de experiencias como la ceremonia del té.

«Agradecemos también a Taiyō por vestir con flores de peonías a nuestra Secretaría de Turismo y a las diferentes áreas locales”, añadió.