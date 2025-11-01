HOMICIDIO - JULIÁN NAVARRO - PUERTO MADRYN - THIAGO MOLINA

Thiago Molina se entregó por el crimen del joven de Puerto Madryn

Una persona identificada como Thiago Molina, quedó detenida en el marco de la investigación por el homicidio de Julián Ariel Navarro (20), ocurrido este viernes en horas de la tarde en Puerto Madryn. El joven se presentó voluntariamente en la Comisaría Primera, acompañado de su defensor particular Héctor Vargas.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la investigación pudo establecer que durante una discusión en la vía pública Molina habría atacado con un arma blanca a Navarro, quien se encontraba dentro de su vehículo.

La víctima fue trasladada por testigos al hospital, donde falleció como consecuencia de las heridas recibidas.

