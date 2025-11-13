“Tenemos que reconstruir el sindicato”: la Celeste vuelve a conducir la ATECH

La Lista Celeste vuelve a liderar el gremio docente más importante de Chubut, tras imponerse en las elecciones provinciales de la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATECH) realizadas el 12 de noviembre. El espacio, que logró además la conducción de cuatro de las seis regionales, marcó el regreso de la agrupación al frente del sindicato luego de cuatro años.

“Estamos muy felices, venimos trabajando con los compañeros de la Agrupación Celeste en toda la provincia y se vieron los resultados”, expresó Gabriela Vernucci, secretaria adjunta electa, en diálogo con El Diario. “Agradecemos la confianza que han depositado nuevamente en la agrupación y a todos los afiliados y afiliadas que participaron. Tenemos un desafío muy grande por delante, pero estamos acá para asumirlo con responsabilidad y compromiso”, agregó.

De acuerdo al comunicado oficial difundido por la Junta Ejecutiva Provincial, la Lista Celeste ganó la conducción provincial y las regionales Suroeste, Noroeste, Oeste y Noreste. En la Regional Sur fue ratificada la Lista Lila por amplio margen, mientras que la Regional Este definirá su resultado final en el escrutinio definitivo del 18 y 19 de noviembre, donde hay un margen muy estrecho entre la Celeste y la Magenta. La participación fue del 45% del padrón.

Vernucci sostuvo que uno de los principales objetivos de la nueva conducción será “reconstruir el sindicato” tras lo que consideró “cuatro años difíciles” bajo la gestión de la Lista Lila. “Se perdieron muchas afiliaciones, los compañeros estaban desilusionados. Queremos recuperar el acompañamiento de los docentes, porque la venimos pasando mal y no hubo logros en este tiempo”, señaló.

La dirigente planteó además la necesidad de recomponer el diálogo con el gobierno provincial. “El desafío no es solo salarial —que sabemos es una lucha histórica— sino también mejorar las condiciones laborales. Los docentes están siendo cada vez más exigidos por sueldos bajos y en escuelas con problemáticas muy complejas. Necesitamos diálogo permanente con el gobierno para llevar soluciones a quienes ponen el cuerpo todos los días”, manifestó.

La asunción de las nuevas autoridades de ATECH está prevista para el 10 de diciembre, mientras que el escrutinio definitivo de las elecciones se realizará los días 18 y 19 de noviembre.