Se conoce el veredicto del jurado popular en el caso Cecilia Strzyzowski



El veredicto del jurado popular contra los acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski se conocerá hoy luego de que el jueves se dieran a conocer los alegatos de clausura de todas las partes. Primero se desarrollarán las instrucciones finales y luego los integrantes se reunirán para debatir la decisión final.

Aunque se esperaba que el debate concluyera a fines de noviembre, el mismo se adelantó y hoy se conocerá el veredicto de culpabilidad o inocencia por parte del jurado popular y luego, en los próximos días, se desarrollará la audiencia de cesura para conocer las penas.

En principio este viernes, la jueza Dolly Fernández abrirá la jornada indicándole al jurado las últimas instrucciones, en la cual dará a conocer un resumen de los hechos y les volverá a explicar las diferentes alternativas de veredicto.

Cuando ese momento finalice, el jurado pasará a una sala contigua para debatir, no por más de dos horas, y luego dará a conocer cuál será el futuro procesal de cada uno de los siete imputados.

En la jornada del jueves todas las partes dictaron sus alegatos finales y allí, tanto la fiscalía como la querella, pidieron que los acusados sean encontrados culpables.

Mientras que los defensores de César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo, Griselda Reinoso y Fabiana González solicitaron que sean cautelosos y revisen la responsabilidad de cada uno.