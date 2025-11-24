Rompió una ventana a los gritos y terminó detenido

Durante la madrugada del domingo, alrededor de la 01:35, el Centro de Monitoreo alertó a personal policial sobre un episodio de daños ocurrido en una vivienda ubicada en la calle Manuel Castro, en el barrio Comercio IV de Puerto Madryn. Según el reporte, un hombre había roto una ventana y luego se retiró en dirección a la zona de los piletones.

Al llegar al lugar, los efectivos iniciaron un rastrillaje y observaron al sospechoso corriendo por la calle Necochea hacia Simón de Alcazaba. Fue rápidamente interceptado y aprehendido. El detenido, de 42 años, fue trasladado a la dependencia policial y quedó imputado por el delito de daños.

La víctima, un hombre de 39 años, relató que el agresor es la actual pareja de su ex pareja. La mujer reside en la parte posterior del inmueble junto a sus hijos y, luego de mantener una fuerte discusión con el acusado, este se retiró profiriendo insultos y finalmente causó el daño en la ventana antes de huir.