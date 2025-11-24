Red Chamber oficializó el alta retroactiva de 500 trabajadores

Red Chamber Argentina confirmó que regularizará la situación laboral de la totalidad de los trabajadores otorgando el alta correspondiente con fecha retroactiva al 13 de noviembre. La decisión llega luego de varios días de tensión y gestiones sindicales por la demora en la incorporación formal de la dotación completa.

El secretario de Trabajo del Chubut, Nicolás Zárate, fue el encargado de transmitir este lunes al secretario general del STIA, Luis Núñez, que la empresa se comprometió a dejar asentadas todas las altas en el sistema este martes.

La reactivación operativa también empezó a moverse: dos embarcaciones ya zarparon a pescar a comienzos de semana y otras dos tienen previsto hacerlo el jueves, lo que aceleró la necesidad de ordenar la situación contractual de los trabajadores.

Además, se confirmó que los 45 empleados que había tomado Profand se mantendrían, siendo sometidos al examen preocupacional para luego apuntalarlos en tareas de planta y logística una vez que cuenten con la habilitación correspondiente.

Se espera que en la mañana del martes haya una asamblea en las instaciones del STIA para comunicar los detalles a todos los trabajadores afectados.