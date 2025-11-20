Récord histórico de producción de petróleo en Argentina

Con 859.500 barriles por día, impulsado principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta, la producción de petróleo en Argentina alcanzó en octubre un nivel histórico, según revela la Secretaría de Energía de la Nación. La formación neuquina produjo 567.500 barriles diarios, permitiendo compensar la caída del segmento convencional. Solo Vaca Muerta aporta cerca del 60% de la oferta argentina de crudo.

La provincia de Neuquén, donde se concentra Vaca Muerta, logró también su propio récord, con una extracción que alcanzó los 587.190 barriles diarios. Este desempeño contribuyó a que la producción global de Argentina superara una marca que se mantuvo intacta por casi tres décadas. El objetivo en la región es continuar con esta tendencia: las autoridades locales proyectan superar los 600.000 barriles diarios en marzo y alcanzar un promedio anual de 675.000 en 2026.

El crecimiento sostenido del petróleo no convencional llevó a la Secretaría de Energía a destacar la importancia de reglas claras para el sector privado y la expansión del marco de inversiones. Según cifras oficiales, las proyecciones para 2030 apuntan a una producción de 1,5 millones de barriles diarios, de los cuales un millón se destinaría a la exportación