Rawson produce 2.000 adoquines diarios en su planta municipal



La planta de adoquines, ubicada en las instalaciones de la Agencia de Desarrollo Económico de Rawson (ADER), opera con personal municipal y se encuentra en condiciones técnicas óptimas, tras la realización de pruebas de calidad junto a laboratorios y la colaboración de Vialidad Provincial.

El director de proyectos, Mariano Ayup, destacó que el equipo trabaja de manera activa y sostenida con mano de obra municipal, asegurando que los adoquines cumplen con los estándares necesarios para su utilización en la ciudad, gracias a las pruebas realizadas por la técnica vial.

Planificación y proyección 2026

La fábrica ya cuenta con las primeras muestras de alta calidad y que se proyecta duplicar la producción a partir de 2026, incorporando infraestructura adicional y equipamiento para optimizar la planta. En los próximos meses, los adoquines fabricados estarán destinados a distintos proyectos urbanos.

El desarrollo de la fábrica representa un esfuerzo conjunto de la Municipalidad en un contexto nacional con limitaciones de financiamiento para obra pública. Ayup mencionó que “con esta iniciativa avanzamos en obras públicas más económicas y sostenibles, utilizando exclusivamente mano de obra municipal y generando recursos propios para mejorar la infraestructura de Rawson”.

La estrategia responde a la planificación de la gestión municipal para garantizar obras de infraestructura clave, combinando eficiencia, autonomía financiera y beneficios concretos para la comunidad. El crecimiento de la fábrica de adoquines se complementará con la finalización de la planta de hormigón, ampliando un sistema integral de producción para futuras intervenciones urbanas.