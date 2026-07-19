Argentina vs. España, por la final del Mundial 2026

La Selección argentina y su capitán, Lionel Messi, tendrán una cita con la historia este domingo, cuando se enfrenten a partir de las 16 con España en la gran final del Mundial 2026.

La camada más ganadora de la Selección argentina tendrá un durísimo encuentro, en el que podría alcanzar varias marcas históricas, aunque no se le hará nada fácil ante una España que solo recibió un gol en lo que va del torneo.

En caso de quedarse con el tan ansiado triunfo, la «Albiceleste» se convertirá en la tercera selección en conseguir un bicampeonato en la Copa del Mundo y la primera desde Brasil, que lo hizo en las ediciones de 1958 y 1962. El otro combinado fue Italia, en 1934 y 1938.