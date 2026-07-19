Tejiendo de cara a la agenda legislativa

Los jefes de los bloques del Pro, Cristian Ritondo (Diputados) y Martín Goerling (Senado), se reunieron en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien proviene de su mismo espacio político y trabajó el año pasado junto a Ritondo en la alianza entre La Libertad Avanza y el partido amarillo en la provincia de Buenos Aires, algo que buscarán replicar en 2027.

En el encuentro también estuvo la mano derecha de Karina Milei, el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo «Lule» Menem.

«Analizamos la agenda parlamentaria y los desafíos que tenemos por delante», reveló Ritondo, quien comanda una bancada de 12 integrantes, aliados clave para el oficialismo en todas las votaciones. En tanto, en el Senado el Pro cuenta con 3 senadores.