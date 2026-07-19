El WTTC busca las nuevas siete maravillas del turismo

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) puso en marcha una ambiciosa iniciativa global que promete redefinir los mapas e itinerarios del turismo internacional. Se trata de la búsqueda de las «7 Maravillas Contemporáneas del Mundo», una campaña masiva diseñada para identificar y celebrar aquellos monumentos, íconos y edificaciones creados desde 1801 que han transformado radicalmente los viajes, dinamizado las economías locales y dejado una huella imborrable en sus comunidades.

Por primera vez en la historia del sector, el público general de todo el planeta tendrá la oportunidad de nominar y votar de manera directa por las obras que mejor representan la era moderna de los viajes. Ejemplos emblemáticos como la Torre Eiffel en París, el revolucionario Museo Guggenheim de Bilbao o el imponente Gran Museo Egipcio de Guiza sirven como los grandes referentes de cómo una visión arquitectónica audaz puede reposicionar por completo el prestigio internacional de un destino.

Más allá de la arquitectura

Desde el WTTC enfatizan que los criterios de selección no se limitarán únicamente a la belleza estética o al valor cultural de las estructuras. El foco principal estará puesto en el impacto socioeconómico: la capacidad del activo turístico para atraer inversiones, generar empleo genuino, revitalizar comunidades y actuar como una infraestructura estratégica para los gobiernos que buscan resiliencia y crecimiento.

La iniciativa busca visibilizar cómo la estrecha colaboración entre el sector público y el privado es capaz de erigir hitos de talla mundial que no solo enriquecen la experiencia del visitante, sino que garantizan un beneficio social duradero en el tiempo.

El cronograma hacia el podio global

La campaña, que se extenderá durante doce meses, estará dividida en cuatro fases clave para garantizar una selección transparente y representativa:

Fase 1 (Abierta actualmente): Apertura mundial para la recepción de nominaciones del público.

Fase 2 (7 de enero de 2027): Anuncio oficial de los 70 monumentos preseleccionados e inicio formal de la votación pública online.

Fase 3 (7 de abril de 2027): El filtro se vuelve más exigente y la lista se reduce de forma definitiva a los 30 finalistas.

Fase 4 (7 de julio de 2027): Revelación mundial de las flamantes 7 Maravillas Contemporáneas del Mundo.

Legado e inspiración futura

«La capacidad de maravillarnos no es algo que la humanidad haya dejado de crear hace siglos; cada generación deja su huella en el mundo», expresó Gloria Guevara, presidenta y directora ejecutiva del WTTC, al convocar a la participación masiva.

Con esta ambiciosa propuesta, el organismo turístico no solo busca premiar a los colosos ya consagrados en las postales de los viajeros, sino también dar luz a nuevos referentes emergentes, inspirando una nueva era de inversiones en infraestructura turística que distribuya de manera más equitativa y federal los beneficios económicos del turismo global.