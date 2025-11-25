Quedó definido el equipo chubutense de ciclismo para los Juegos Binacionales de la Araucanía

Con la organización de Chubut Deportes, durante el pasado fin de semana se llevó a cabo la última concentración de ciclismo, de cara a los Juegos Binacionales de la Araucanía.

En el evento, quedaó definido el equipo que reprsnetará a Chubut en el cxertamen a desarrollarse en La Pampa entre los días 6 al 12 de diciembre.

Diez ciclistas listos para la Araucanía

Tras una serie de entrenamientos desarrollados durante el pasado fin de semana, quedó definido el equipo de Chubut que competirá en los Juegos Binacionales de la Araucamnia que en los proximos dias se desarrollarán en la provincia de La Pampa.

Estos últimos entrenos, se llevaron a cabo en Rawson, Playa Unión y Trelew y el plantel se alojó en el Hotel Deportivo Provincial; cumpliendo así con trabajos técnicos y de coordinación para las disciplinas de Contrarreloj por equipos, crono individual, vueltas puntuables y sratch.

También se realizaron trabajos bajo la coordinación de la kinesióloga y osteópata, Karina Sanz, que aportó datos que posibilitaron las correcciones biométricas para los y las deportistas. Además, la psicóloga Daiana Jorge, integrante del Cuerpo Médico de Chubut Deportes, acompañó a los ciclistas.

De este modo, los entrenadores Junior Mansilla (masculino) y Margot Vásquez (femenino) cerraron un ciclo que incluyó un total de 7 concentraciones a lo largo del año y definieron a los y las integrantes del equipo que viajará a la provincia pampeana.

Ciclismo – Juegos de la Araucanía 2025

Equipo comfirmado:

Femenino:

• Xiomara Barrera

• Xiomara Troncoso

• Maite Perea

• Amaia Álvarez

• Arwen Jaramillo

Masculino:

• Axel Galdames

• Axel Orias

• Gabriel Aranda

• Ezequiel Flores

• David Jaramillo