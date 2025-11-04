Quedó definido el equipo Chubut de Judo para los Juegos Binacionales de la Araucanía

El pasado fin de semana en la ciudad de Comodoro Rivadavia, un total de 16 judocas tanto en rama femenina como masculina, formaron parte de una nueva concentración y tope selectivo de Judo.

Esta actividad, se desarrolló con el objetivo de la definición del equipo que representará a Chubut en los próximos Juegos de la Araucanía, que se realizarán en la provincia de La Pampa, del 6 al 12 de diciembre.

Judo ya tiene equipo para la Araucanía

Judocas llegados desde distintos puntos de Chubut, fueron parte durante el pasado fin de semana en Comodoro Rivadavia, de una intensas jornadas de entrenamientos y tope selectivo de Judo, actividad que tuvo lugar en el Club Huergo, durante sábado y domingo.

Del evento, fueron parte deportistas provenientes de Trevelin, Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn; con entrenamientos que enfocadas en el perfeccionamiento técnico y evaluaciones de rendimiento, contando con la presencia del doctor Lucas Escobar, responsable del Cuerpo Médico de Chubut Deportes.

Una vez finalizada la concentración y el tope, el cuerpo técnico integrado por: Florencia Fernández (femenino), Gaspar Vergani (masculino) y Alejandro Mansilla (delegado), confirmó el equipo que competirá en La Pampa.

Quiénes son los elegidos

El equipo masculino estará integrado por los judocas Ciro Benítez Alvelo (60kg- Comodoro Rivadavia), Emiliano Benítez Gill (66kg- Trelew), Máximo Ocampos Ratti (73kg- Puerto Madryn), Santiago Alfonso Maciel (81kg- Puerto Madryn) y Thiago Hughes (90kg- Trevelin). Restaría confirmar un integrante más en los 55kg.

En tanto el femenino estará compuesto por las judocas Samantha Acosta (48kg- Comodoro Rivadavia), Adriana Farías (52kg- Comodoro Rivadavia), Kiara Fernández (57kg- Comodoro Rivadavia), Arianna Villegas (63kg- Comodoro Rivadavia) y Abigail Currumil (78kg- Puerto Madryn); restando aún confirmar una participante en los 70kg.