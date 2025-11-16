¿Qué es el saqueo climático?



Según un nuevo estudio de la organización Oxfam Intermón, una persona perteneciente a al 0,1% más rico de la población mundial genera más emisiones de CO₂ en un solo día que alguien del 50% más pobre en todo un año. Esta desigualdad extrema en la huella de carbono pone en evidencia que la emergencia climática no solo es ambiental, sino también profundamente social y económica.

El informe, basado en datos desde 1990, estima que un superrico promedio emite más de 800 kg de CO₂ al día, no solo por su consumo directo, sino también por sus inversiones empresariales.

Si toda la humanidad emitiera como el 0,1% más rico, el presupuesto de carbono se agotaría en menos de tres semanas. Este presupuesto representa la cantidad máxima de emisiones que podemos generar sin superar el umbral de +1,5 °C de calentamiento global, establecido por el Acuerdo de París.

Impactos globales: muertes, daños y desigualdad

Las emisiones del 1% más rico podrían causar 1,3 millones de muertes relacionadas con el calor hacia finales de siglo; y 44 billones de dólares en daños económicos para países de ingresos bajos y medios-bajos hacia 2050.

Lo más grave es que las consecuencias afectan desproporcionadamente a quienes menos han contribuido al problema, especialmente en el Sur global, con mayor impacto en mujeres, niñas y comunidades indígenas.

“Saqueo climático”

– Desde 1990, las emisiones del 1% más rico aumentaron un 13%, y las del 0,1% un 32%. Pero las del 50% más pobre disminuyeron un 3%.

– Una persona del 1% más rico consume 100 veces más presupuesto de carbono que alguien del 50% más pobre.

– Una persona del 50% más pobre emite, en promedio, 2 kg de CO₂ al día.

Si todos emitiéramos como el 1% más rico, el presupuesto de carbono se agotaría en menos de tres meses.

Urgencias y soluciones

Para evitar superar el umbral de +1,5 °C, Oxfam propone la reducción del 97% de emisiones para el 1% más rico. La reducción del 99% para el 0,1% más rico antes de 2030. Y la revisión de las emisiones derivadas de inversiones, que en 2024 ascendieron a 586 millones de toneladas de CO₂, más que las emisiones conjuntas de 118 países.

La justicia climática como prioridad

A diez años del Acuerdo de París, el informe de Oxfam Intermón plantea una verdad incómoda: la crisis climática está impulsada por una élite económica que consume recursos a un ritmo insostenible, mientras las poblaciones más vulnerables enfrentan sus consecuencias.

La COP30 se convierte así en una oportunidad histórica para exigir responsabilidad climática diferenciada, regulación de inversiones contaminantes y redistribución del esfuerzo climático.