Profand expresó su “consternación” por la rescisión del acuerdo de explotación de los activos de Alpesca

La empresa Profand manifestó su preocupación ante la decisión del Gobierno de Chubut de rescindir de manera unilateral el acuerdo de explotación de los activos de Alpesca, firmado el pasado 30 de septiembre. A través de un comunicado, la compañía aseguró que cumplió “estrictamente” con todas las obligaciones establecidas en el convenio.

Según informó, desde la toma de posesión de la planta realizó inversiones para su puesta en funcionamiento, afrontó tareas de mantenimiento y garantizó el pago de salarios a la totalidad del personal. La firma remarcó que no tenía conocimiento de ningún eventual conflicto contractual y que avanzaba en la campaña de langostino en aguas provinciales.

Profand señaló que el 4 de noviembre solicitó formalmente al Gobierno provincial la entrega de permisos de pesca para que los buques pudieran operar en aguas jurisdiccionales, requisito que considera clave para la puesta en marcha plena del acuerdo. Sin embargo, la compañía afirmó que nunca recibió respuesta satisfactoria.

La empresa cuestionó la decisión oficial y sostuvo que la rescisión impide reactivar las actividades pesqueras y productivas vinculadas a los activos de Alpesca. En ese sentido, expresó su “consternación” por la medida y advirtió que afectará a trabajadores, proveedores y al desarrollo económico local.

Además, Profand subrayó que la situación expone “una preocupante falta de seguridad jurídica que afecta negativamente al desarrollo de las empresas en general”, señalando que una decisión de este tipo genera incertidumbre para la actividad y para futuros proyectos productivos en la provincia.

La compañía adelantó que solicitará explicaciones formales al Gobierno de Chubut y que evaluará alternativas legales para resguardar sus derechos. También reiteró su disposición al diálogo para encontrar soluciones que permitan avanzar con la operatoria prevista en el acuerdo.