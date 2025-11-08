ASUNCIÓN RODRIGO PAZ PEREIRA - BOLIVIA - JAVIER MILEI

Milei ya se encuentra en Bolivia para la asunción de Rodrigo Paz Pereira


El presidente Javier Milei participará este sábado 8 de noviembre en los actos de asunción del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.

El mandatario, luego de su gira por Estados Unidos, ya se encuentra en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra. Desde allí se desplazará hacia La Paz, donde asistirá a la asunción de su par Rodrigo Paz Pereira.

La agenda del Presidente en Bolivia

  • 9:30 hs: Partirá en un vuelo especial desde Santa Cruz de la Sierra rumbo a la ciudad de El Alto, donde tiene previsto su arribo a las 10:20 hs.
  • 11:00 hs: El Presidente participará de la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional.
  • Saludo protocolar: Tras la sesión, saludará al nuevo Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, D. Rodrigo Paz Pereira.
  • 13:00 hs: Asistirá a la ceremonia de entrega del Bastón de mando.
  • 14:00 hs: Partirá el vuelo especial que conducirá al Presidente de regreso a Buenos Aires.
  • 17:35 hs: Arribará a la Ciudad de Buenos Aires.

 

