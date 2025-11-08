Milei ya se encuentra en Bolivia para la asunción de Rodrigo Paz Pereira



El presidente Javier Milei participará este sábado 8 de noviembre en los actos de asunción del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.

El mandatario, luego de su gira por Estados Unidos, ya se encuentra en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra. Desde allí se desplazará hacia La Paz, donde asistirá a la asunción de su par Rodrigo Paz Pereira.

La agenda del Presidente en Bolivia