Milei reúne a su nuevo Gabinete

El presidente Javier Milei encabeza esta mañana una reunión junto al nuevo Gabinete en el Salón Eva Perón de Casa Rosada. Con la salida de Guillermo Francos y Lisandro Catalán y la incorporación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete; de Pablo Quirno como canciller; y de Diego “El Colo” Santilli, en el Ministerio del Interior, el mandatario da inicio al segundo tramo de la gestión.

Durante el primer intercambio se debatirá la agenda legislativa del mes, con especial dedicación en el Presupuesto 2026, y podría dar inicio con un reconocimiento a los exfuncionarios por su desempeño, según revela Noticias Argentinas.

El primero en llegar a Casa Rosada fue el flamante ministro coordinador, que lo hizo pasadas las 7.35, y fue seguido por el mandatario a las 9.

Esta mañana, se dan cita alrededor de la ovalada mesa del Eva Perón, el libertario, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa).

También están presentes las secretarias Karina Milei (general de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica). Además, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el titular de la Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

El único ausente con aviso es Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación) con agenda en Madrid, en la que destaca la Conferencia Internacional de Banca 2025 organizado por el Banco Santander sobre «Regulación y crecimiento en Argentina».

Lo llamativo de esta jornada fue que los fotógrafos presidenciales retrataron a todos los asistentes en el Salón de los Bustos, en la previa al intercambio, a excepción del asesor presidencial, quien eludió las cámaras.