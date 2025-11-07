Milei cierra la gira en EE.UU. en el Council de las Americas



El presidente Javier Milei cierra su decimocuarta visita a Estados Unidos con su disertación en el Council de las Américas y partirá, de madrugada, a Bolivia para participar de la ceremonia de asunción de su par Rodrigo Paz Pereira.

Este mediodía, el mandatario participará del conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina”, en el marco del Council de las Américas, que se celebra por estas fechas en Nueva York. Pese a que no figura en agenda, el jefe de Estado se tomará algunos minutos de su día para visitar «El Ohel», la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como «el rebe de Lubavitch».

No es la primera vez que la frecuenta sino que configura una tradición personal del libertario. En esta oportunidad, lo hará para agradecer por su triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA) del pasado 26 de octubre.

Por la tarde, a las 19, hora local, la delegación argentina partirá en un vuelo espacio hacia la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.