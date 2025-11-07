COUNCIL DE LAS AMÉRICAS - ESTADOS UNIDOS - JAVIER MILEI

Milei cierra la gira en EE.UU. en el Council de las Americas


El presidente Javier Milei cierra su decimocuarta visita a Estados Unidos con su disertación en el Council de las Américas y partirá, de madrugada, a Bolivia para participar de la ceremonia de asunción de su par Rodrigo Paz Pereira.

Este mediodía, el mandatario participará del conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina”, en el marco del Council de las Américas, que se celebra por estas fechas en Nueva York. Pese a que no figura en agenda, el jefe de Estado se tomará algunos minutos de su día para visitar «El Ohel», la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como «el rebe de Lubavitch». 

No es la primera vez que la frecuenta sino que configura una tradición personal del libertario. En esta oportunidad, lo hará para agradecer por su triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA) del pasado 26 de octubre.

Por la tarde, a las 19, hora local, la delegación argentina partirá en un vuelo espacio hacia la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: Politica

Donde la ley se ausenta, la soberanía se desvanece

TERMÓMETROS

Etiquetas: Belén Avico, diputados, lla, pro

Otra diputada PRO salta a LLA
Etiquetas: bloque lla, Patricia Bullrich, Senado

El debut de Patricia
Etiquetas: diego santilli, Javier Milei, mesa política

Santilli en la mesa chica

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: puerto madryn, REDES DE ENERGIA, servicoop

Nuevas redes de energía en la zona norte de Puerto Madryn
Etiquetas: Caso ANDIS, Diego Spagnuolo

Spagnuolo ahora dice que los audios son falsos
Etiquetas: jueza makintach, jury

Nueva jornada del jury contra la jueza Makintach