“Me llevé la peor parte”: Maxi López fulminó a Wanda Nara en MasterChef Celebrity



Este lunes, MasterChef Celebrity volvió a encender sus hornallas con un nuevo desafío para los concursantes que mejor rindieron durante la semana. El jurado -Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis- le pidió a los famosos que preparen un plato con una proteína atípica: un conejo.

Uno de los momentos más divertidos de la noche fue un curioso intercambio entre Wanda Nara y Maxi López, con un reproche de parte del ex futbolista.

Cuando le tocó a Maxi presentar su plato al jurado, la conductora quiso saber si era la primera vez que cocinaba conejo. A lo que él respondió con sinceridad: «No, fue la primera vez. Sí, comí».

No conforme con la respuesta, Wanda quiso saber donde comió dicho plato: «Yo cocino conejo, por eso», reveló ella.

Sin filtros, su ex pareja le reprochó: «Yo llegué en la etapa medieval, me parece. No había nada: ni un tostado, ni una milanesa, nunca un conejo».

Fue allí cuando Wanda retrucó: «Después de vos tuve otro marido».

«Claro, a ese le cocinabas conejo», lanzó Maxi de manera burlona.

«Traía conejos y yo los hacía a la cacerola, era casi como vivir en la época medieval», confesó Wanda, reviviendo las imágenes que se filtraron de ambos cazando animales.

En su entrevista personal, Maxi fulminó a Wanda por sus dichos: «Yo me llevé la peor parte, la medieval».