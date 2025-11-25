Luis Nuñez indicó que “la planta está operativa y esta semana todo se normalizaría”

En la mañana de este martes, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) realizó una asamblea informativa en Puerto Madryn para comunicar a los empleados los pasos que Red Chamber está llevando adelante tras recuperar la operación de la planta de la ex Alpesca.

El secretario general del STIA Chubut, Luis Núñez, detalló que la empresa dará de alta a la totalidad de los trabajadores con fecha retroactiva al 13 de noviembre, según lo informado por la propia compañía a través de la Secretaría de Trabajo provincial.

Núñez explicó que se incorporará nuevamente a todos los trabajadores y trabajadoras que habían finalizado su vínculo el 30 de septiembre, cuando se produjo el traspaso fallido hacia Profand. Además, los 45 empleados que habían sido tomados por Profand —incluyendo quienes ya pertenecían a la ex Alpesca— deberán realizar un nuevo examen preocupacional, para luego ser sumados a la nómina de Red Chamber.

Según precisó el dirigente, dos embarcaciones salieron este mismo martes y se prevé la materia prima sea procesada en la planta de Puerto Madryn desde las primeras horas del miércoles. Es así que ya existe una convocatoria al personal, y el jueves se sumarían otras dos embarcaciones, lo que permitirá acelerar la normalización operativa.

Además, existe una quinta embarcación en trámite de incorporación, lo que —si se mantiene un ritmo de pesca estable— podría incluso requerir ampliar la dotación laboral en los próximos días.

Planta operativa y lista para trabajar

Respecto al estado de las instalaciones, Núñez afirmó que Profand dejó la planta “en condiciones de operar”, con cámaras, armonía y sistemas listos para reiniciar la actividad. Indicó que algunos elementos retirados por ambas empresas ya están siendo reinstalados por personal de mantenimiento, por lo que “no habría inconvenientes para trabajar con normalidad”.

El secretario general indicó que, según información del Gobierno provincial, al cierre del lunes ya se habían tramitado 300 altas y que la empresa se comprometió a completar el proceso este mismo martes, incluyendo la confección de los recibos de haberes para la quincena.

Durante la asamblea, los trabajadores plantearon su malestar por las semanas de incertidumbre generadas por las decisiones entre la Provincia y las empresas involucradas. Núñez señaló que el sindicato insistió en que el gobierno no puede convalidar acuerdos que afecten derechos laborales, y que ante cualquier intento de reducción de garantías se recurrirá a las vías legales correspondientes.

Red Chamber operará la planta con casi 500 trabajadores, a los que se suman las dotaciones embarcadas. No obstante, aún quedan pendientes situaciones de la marinería correspondiente a ex Alpesca, que históricamente no pudo incorporarse plenamente por la modalidad de alquiler de embarcaciones.