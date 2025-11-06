GAS NATURAL - LITIO - PETRÓLEO CRUDO - PRODUCCIÓN MINERA

La producción minera creció 2,1% interanual en septiembre, excepto el gas natural


En septiembre de 2025, se extrajeron 4.159,3 millones de m³ de gas natural, lo que implica un 5,8% menos interanual. Del total 2.660,3 millones de m³ corresponden al no convencional (7,5% menos) y 1.499,0 millones de m³ del convencional (2,7% menos), según reveló este jueves el INDEC.

La extracción de petróleo crudo aumentó 13,7% interanual, producto de una suba de 29,8% en el no convencional y una baja de 8,4% en el convencional.

Asimismo se informó que en el noveno mes del año, se beneficiaron 9.607,2 toneladas de carbonato de litio a partir de la extracción de salmuera o solución saturada de sal: 50,2% más interanual.

