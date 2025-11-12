INDEC - INFLACIÓN - IPC

La inflación en Patagonia fue del 2,4%, superando la media nacional

Los precios al consumidor aumentaron 2,3% en octubre de 2025 respecto de septiembre y 31,3% interanual. Acumularon un alza de 24,8% los primeros diez meses del año. Patagonia registró el índice más alto de inflación por región. Entre los rubros que más aumentaron en el décimo mes del año, se destacaron Transporte (+3,5%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (+2,8%). Alimentos y bebidas no alcohólicas aportó la mayor incidencia sobre la suba mensual en todas las regiones excepto en Patagonia.

Se trata del incremento mensual de precios más alto desde abril, cuando el índice de precios alcanzó el 2,8%, y marcó su cuarta aceleración mensual consecutiva. La variación interanual alcanzó el 31,3%, marcando su valor más bajo desde julio de 2018 cuando alcanzó el 31,2%.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

«Reforma laboral, entre justicia y vulnerabilidad digital»

«Reforma laboral, entre justicia y vulnerabilidad digital»

TERMÓMETROS

Etiquetas: IMAGEN POSITIVA, Javier Milei

Repunte en la imagen de Milei
Etiquetas: diego santilli, MANUEL ADORNI, Manuel Orrego, Martín Llaryora, presupuesto 2026

Arrimando el bochín
Etiquetas: cesar treffinger, chubut, Permisos de pesca

Teffinger sin filtro

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Alimentos, calentamiento global, cambio climatico, medioambiente

El cambio climático afectará nuestra forma de alimentarnos
Investigan presunta mala praxis en el Hospital Isola

Investigan presunta mala praxis en el Hospital Isola
Etiquetas: chubut, cordillera, emergencia

Declaran el Estado de Emergencia Ígnea en la zona cordillerana de Chubut