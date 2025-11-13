La Escuela 789 mantendrá todos sus cursos tras la revisión de Educación

La Escuela Provincial N° 789 de Puerto Madryn conservará la totalidad de sus cursos en 2026, luego de que las autoridades educativas resolvieran no avanzar con el cierre de dos primero que había generado preocupación en la comunidad.

En la mañana de este miércoles, un grupo de familias había denunciado la posible eliminación de dos primeros años y cuatro cursos vespertino, una medida que ponía en riesgo la vacante de varios estudiantes ya inscriptos y sorteados para el próximo ciclo lectivo.

Tras la revisión del caso junto a Supervisión Escolar, se confirmó que la institución continuará con su estructura completa.

El secretario gremial electo de ATECH Madryn, Néstor Olobardi, destacó que la resolución fue el resultado de una acción colectiva: “Fue una lucha conjunta de la comunidad, de la escuela, de las bases, de los trabajadores y trabajadoras de la institución, de las familias, de la supervisión y de ATECH. El trabajo coordinado permitió dar marcha atrás con la medida”, expresó.

La decisión trajo alivio entre las familias y docentes de la escuela, que habían expresado su preocupación por el posible cierre de cursos en una institución con alta demanda de matrícula.