La desgarradora carta de la mamá de Débora Bulacio tras su femicidio en Necochea



María Luisa Del Valle, la mamá de Débora Bulacio, la mujer que fue asesinada por su pareja, Ángel Gutiérrez, en la ciudad de Necochea, escribió una desgarradora y conmovedora carta en sus redes sociales en la cual despidió a su hija luego de que se confirmara el hallazgo de su cuerpo en el Lago de los Cisnes después de una exhaustiva búsqueda.

A través de su cuenta personal de Facebook, Del Valle expresó: “Toco tu cuerpo, no tu alma. Sos libre, vuela alto, hasta los brazos de nuestro creador. Te amamos”.

“Queda en nosotros todo tu amor, tus sonrisas tus ganas de siempre ayudar a los demás, tu disponibilidad para quien necesitara un oído, un abrazo, un te amo, Dios nos prestó por un ratito tu vida”, continuó.

En el escrito se manifestó respecto a la pérdida que sufrió hace unos años la víctima con la muerte de un hijo y de su hermana: “Dámaris Debora, te reuniste con tu bebé que te esperaba allí arriba, y te encontraste a con tu hermanita mayor, seguro que ya estás abrazándolos, diciéndoles te amo”.

“Hasta que nos volvamos a abrazar, mientras viva guerrearemos por ti. Se hará justicia, te lo por seguro, porque la justicia celestial y la terrenal se unieron”, sumó.

Por último, para cerrar la emotiva carta, Del Valle expuso: “Te quisieron ocultar, pero se olvidaron o se olvidó que eres LUZ, y en las tinieblas la LUZ resplandece”.

En las últimas horas también hizo referencia a Gutiérrez, a quien acusó de “asesino” y pidió “justicia” por su hija.