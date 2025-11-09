La búsqueda de la pareja desaparecida se concentra en Puerto Visser

Se mantiene la búsqueda de Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, efectuando esta vez rastrillajes en la zona de Puerto Visser. La pareja de jubilados desapareció el sábado 11 de octubre. Su vehículo apareció seis días después en Rocas Coloradas.

En este contexto, personal policial se dirigió al establecimiento Lamar, donde la encargada del mismo los condujo hasta una desembocadura del mar. En dicho lugar se pudo observar, a simple vista, diversos objetos que habrían sido expulsados por el agua.

Desde ese punto, se organizaron dos cuadrículas de búsqueda: un grupo se desplazó hacia el sur por la costa y otro en dirección norte, de forma simultánea. Se efectuó rastrillaje terrestre y aéreo con drones, abarcando un radio aproximado de cuatro kilómetros. Asimismo, se recorrieron los zanjones de la costa, con el fin de cubrir sectores de difícil acceso.

Para estas tareas se contó con la colaboración de navegadores terrestres pertenecientes al grupo GEOP, canes de Bahía Blanca a cargo del oficial Fabián Arrutia; personal de la División Búsqueda de Personas; efectivos de Bomberos de Trelew con canes, y personal de la División Canes de Comodoro Rivadavia, también con perros adiestrados.

Durante el operativo participaron distintas autoridades, entre ellos el director de Seguridad, Omar Delgado; el segundo jefe de Unidad Regional, Raúl Jones; el segundo jefe del Área de Investigaciones, Pablo Lobos; y el comisario Ariel Ríos, coordinador provincial de SIFEBU.

También participó el subcomisario Patricio Fabián Rojas, coordinador a cargo de la búsqueda -jefe División Búsqueda de Personas- de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia.