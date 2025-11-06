Inició el juicio a CFK y otros 86 acusados en la causa Cuadernos



El juicio oral y público por la Causa Cuadernos comenzó este jueves. La expresidente Cristina Fernández de Kirchner será juzgada junto a otros 86 acusados, entre exfuncionarios y empresarios. En una decisión clave del Tribunal Oral Federal 7, el inicio del debate se realiza por Zoom y se transmite en vivo por YouTube

De qué acusan a Cristina Kirchner y los empresarios

La fiscal general Fabiana León calificó el caso como «el paradigma de la gran corrupción». En total, serán juzgados la expresidenta, 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos choferes.

La principal acusación es haber integrado una asociación ilícita que operaba desde el Poder Ejecutivo para recaudar sobornos (cohecho) de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos con el Estado.

El caso se originó en 2018 con las anotaciones del chofer Oscar Centeno, quien se convirtió en «imputado colaborador» (o «arrepentido»).

El juicio estará a cargo de los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli.

Durante el primer mes (todos los jueves hasta el 11 de diciembre), las audiencias se dedicarán exclusivamente a la lectura de la acusación fiscal. A partir del 3 de marzo de 2026, las audiencias se realizarán los martes y jueves.