Judiciales de Tierra del Fuego obtendrán una recomposición salarial del 10%



La Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN – seccional Tierra del Fuego) anunció que recibirán un aumento salarial total del 10 por ciento, correspondiente a noviembre y diciembre de 2025.

“Luego de haber realizado un impactante Paro Provincial de 24 horas, encontramos principio de solución al conflicto gracias al esfuerzo, la convicción y la entereza frente a las negativas del conjunto de los trabajadores judiciales organizados en la UEJN”, expresaron.

Además revelaron que se encuentran los fondos necesarios para dar respuesta al reclamo por la recategorización de los trabajadores que se encuentran en la categoría más baja, y se hará de la siguiente manera: quienes hayan cumplido seis meses de antigüedad en la categoría de auxiliar o ayudante tercero se encontrarían en condiciones de poder dar el salto a la siguiente categoría.

“Esta información y estos logros, sin duda alguna son consecuencia de la convicción, la organización y la lucha con la que llevamos adelante el conflicto salarial desde principio de año. Luego de más de 25 medidas de fuerza de distinto calibre y contra cualquier pronóstico negativo, podemos avizorar un principio de solución al conflicto, el cual será conversado tanto por la Comisión Directiva como por parte del Plenario de Delegados”, concluyeron.

