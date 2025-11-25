AGENDA PRESIDENCIAL - CASA ROSADA - JAVIER MILEI

Javier Milei retoma la agenda oficial con un acto en Casa Rosada


El presidente Javier Milei retoma su agenda oficial este martes con una ceremonia de Entrega de Sables a integrantes de las Fuerzas Armadas, a las 11, en el Salón Blanco de Casa Rosada, junto al ministerio de Defensa, Luis Petri, y su futuro sucesor, el teniente general Carlos Presti.

Pasado el mediodía, a las 12.30, Milei recibirá al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, quien llegará al país en el marco de su gira por el continente.

El funcionario que responde a Benjamín Netanyahu también visitará el Palacio San Martín, donde será recibido por el su par, Pablo Quirno, y se entrevistará con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, además de protagonizar reuniones con los diputados Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet.

Si bien desde Presidencia habían anunciado que el mandatario había convocado a reunión de Gabinete este martes por la mañana, finalmente confirmaron que el intercambio tendrá lugar el miércoles y será encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su debut como ministro coordinador. Además, estarán presentes por primera vez Carlos Presti y la sucesora de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

