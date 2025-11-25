Javier Milei retoma la agenda oficial con un acto en Casa Rosada



El presidente Javier Milei retoma su agenda oficial este martes con una ceremonia de Entrega de Sables a integrantes de las Fuerzas Armadas, a las 11, en el Salón Blanco de Casa Rosada, junto al ministerio de Defensa, Luis Petri, y su futuro sucesor, el teniente general Carlos Presti.

Pasado el mediodía, a las 12.30, Milei recibirá al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, quien llegará al país en el marco de su gira por el continente.

El funcionario que responde a Benjamín Netanyahu también visitará el Palacio San Martín, donde será recibido por el su par, Pablo Quirno, y se entrevistará con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, además de protagonizar reuniones con los diputados Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet.

Si bien desde Presidencia habían anunciado que el mandatario había convocado a reunión de Gabinete este martes por la mañana, finalmente confirmaron que el intercambio tendrá lugar el miércoles y será encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su debut como ministro coordinador. Además, estarán presentes por primera vez Carlos Presti y la sucesora de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva.