Javier Milei recibe hoy a los legisladores libertarios electos en Casa Rosada



El presidente Javier Milei recibirá este martes en Casa Rosada a los diputados y senadores nacionales electos por La Libertad Avanza (LLA) en los comicios nacionales del 26 de octubre, con la mira puesta en las leyes de reformas clave que pretende impulsar para la segunda mitad de su mandato, entre ellas la tributaria y la laboral.

Son unos 60 los dirigentes libertarios que desembarcarán desde las 13 en en la sede gubernamental.

Los que no fueron convocados fueron los que ingresaron en la lista oficialista pero por parte del PRO en el marco de la alianza electoral que cerraron.

Por eso, no estarán Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi, Javier Sánchez Wrba, Fernando de Andreis ni Antonela Giampieri.

Por parte del Gobierno, asistirá el titular de la Cámara de Diputados y vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem.

Este lunes, Santilli comentó que el mandatario hizo foco en la reunión de Gabinete en los lineamientos de la segunda etapa de la gestión y mencionó «las reformas, las modificaciones, los cambios más urgentes como reforma tributaria, modernización laboral, Código Penal, y por supuesto, la Ley de Presupuestos».

La semana pasada, Milei había recibido a la mayoría de los gobernadores para también comenzar a analizar con ellos estos proyectos de reformas. Durante el encuentro, el presidente aludió a la necesidad de financiar la inversión productiva mediante el ahorro nacional.