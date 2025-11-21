Investigan las causas del incendio en Epuyén



La Fiscalía de la Circunscripción de Lago Puelo ha iniciado un legajo de investigación de oficio para determinar las causas y posibles responsabilidades penales detrás del devastador incendio forestal que afecta Epuyén.

El foco de la investigación se centra en establecer si el origen del fuego implica algún tipo de delito, ya sea por haberse iniciado de manera intencional o bien por alguna acción culposa. El siniestro se habría originado específicamente en el sector conocido como Loteo San Francisco, punto crucial para el desarrollo de las diligencias periciales.

Medidas de investigación en curso

El Ministerio Público Fiscal, a cargo de la investigación, ha dispuesto una serie de medidas destinadas a recolectar evidencias. Entre ellas se destacan:

Peritaje de incendios: Se solicitó la intervención de peritos especializados en incendios para analizar el sitio de inicio del fuego, determinar su dinámica y confirmar la posible intencionalidad o negligencia humana en su origen.

Relevamiento de cámaras: Se está llevando a cabo un relevamiento exhaustivo de cámaras de seguridad. El objetivo es identificar movimientos o personas que pudieran haber estado presentes en el momento del inicio del foco ígneo.

El trabajo en el terreno incluye la búsqueda de cualquier elemento que pueda aportar datos sobre el modo en que se iniciaron y propagaron las llamas y, fundamentalmente, la presencia de posibles materiales acelerantes, lo que reforzaría la hipótesis de intervención humana.

La Fiscalía busca así determinar si existió una conducta culposa o intencional que haya desencadenado el incendio, con el fin de avanzar en la identificación de posibles responsables.