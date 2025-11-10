INTEC 2025: La Escuela Politécnica exhibe proyectos y refuerza la inserción laboral

La Escuela Politécnica N° 703 “José Toshcke” de Puerto Madryn se prepara para celebrar una nueva edición de la Muestra Técnica INTEC, que tendrá lugar el viernes 14 y sábado 15 de noviembre.

Este evento, que reúne a estudiantes, docentes, empresas y organizaciones locales, ofrece una plataforma para exponer los proyectos desarrollados durante el ciclo lectivo en colaboración con el sector empresarial. La muestra tiene como objetivo fortalecer el vínculo entre la educación técnica y el ámbito laboral, destacando el rol de las prácticas profesionalizantes que realizan los alumnos y alumnas con el acompañamiento de más de una docena de empresas de la ciudad.

Además, la INTEC 2025 contará con la participación de empresas que colaboran con la escuela en el marco de las prácticas profesionalizantes, además de organizaciones y universidades que expondrán sus propuestas de educación superior. Este acercamiento entre estudiantes y empresas locales responde a un esfuerzo de la institución por facilitar la inserción laboral de sus egresados, brindándoles experiencias prácticas y contacto directo con el sector productivo.

La directora del establecimiento, Fernanda Bordón, explicó que la propuesta se desarrollará el viernes de 15 a 20 horas y el sábado de 14 a 18, con el acto de apertura programado para el viernes a las 19. “Elegimos estas fechas porque coinciden con el Día de la Educación Técnica. Invitamos a toda la comunidad a compartir los trabajos que realizan los chicos a lo largo del año y a conocer de cerca el vínculo que mantenemos con las empresas locales”, indicó.

La INTEC busca fortalecer la articulación entre la educación técnica y el sector productivo, poniendo en valor las prácticas profesionalizantes que los alumnos realizan junto a más de una docena de empresas de la ciudad. Además, durante las dos jornadas se llevará adelante un ciclo de charlas abierto a la comunidad, con la participación de Luis Azcona (CIMA Patagonia), el presidente del Grupo Caleta, Marcelo Costanza, representantes de Aluar y una consultora en búsqueda laboral, orientadas a reducir la brecha entre la formación académica y las demandas del mercado.

“El objetivo es achicar la distancia que existe entre nuestros egresados y las necesidades del sector productivo. Las devoluciones que recibimos de las empresas son muy valiosas, tanto para reconocer lo que hacemos bien como para detectar lo que debemos mejorar”, señaló Bordón.

Durante el sábado también se presentará el estudiante Tomás Monzón, egresado de la escuela y actual alumno de Ingeniería Electromecánica en la UTN, quien expondrá un trabajo vinculado con la institución. Además, los alumnos de séptimo año rendirán sus proyectos finales, marcando el cierre de su formación técnica.

Bordón destacó el entusiasmo de la comunidad educativa: “Los chicos vienen trabajando todo el año pensando en la muestra. Muchos de ellos participan también en competencias nacionales, como el Club de Robótica o el Desafío ECO-YPF, y vuelven con ganas de mostrar lo que aprendieron. Es un evento muy esperado por todos”.