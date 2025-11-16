Inician exploraciones en «El Águila» y Santa Cruz apunta al desarrollo de la minería



El Gobierno de Santa Cruz acompañó la llegada de maquinaria para comenzar la exploración de oro y plata en el Macizo del Deseado, en una inversión que busca potenciar la minería responsable y sustentable.

Las autoridades del Gobierno Provincial, a través de la Secretaría de Estado de Minería, estuvieron presentes en la llegada de los equipos de perforación que darán inicio a la campaña en el proyecto minero “El Águila”, ubicado en el Macizo del Deseado, a unos 30 km de Tres Cerros. La iniciativa, a cargo de Battery Age Minerals, contempla entre 2.000 y 3.000 metros de perforación RC, con un plazo estimado de cuatro a seis semanas.

El proyecto en la región, donde se identificaron estructuras mineralizadas con altos contenidos de oro y plata, forma parte de una estrategia de desarrollo económico y generación de empleo en Santa Cruz. Se realizaron estudios previos de muestreo y geofísica que permitieron definir los objetivos de perforación, con resultados destacados que alcanzaron hasta 174,6 g/t de oro y 327 g/t de plata en superficie.

La perforación, a cargo de MD Perforaciones S.A., se realiza con protocolos de calidad, enviando las muestras a Mendoza para análisis. Desde el Gobierno provincial destacaron que esta iniciativa reafirma la apuesta por una minería moderna, responsable y sustentable, en línea con las políticas de control ambiental y desarrollo local.