Inflación turística: El doble que el mes pasado, pero más baja que el promedio general



El Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicó los datos que dejó la inflación durante octubre; en donde el turismo tuvo un ligero aumento en comparación con el mes anterior marcando un 2,2% a diferencia del 1,1% que había mostrado durante septiembre. No obstante, y a pesar del fuerte incremento, no logró superar el 2,3% de la media general.

Con un feriado de octubre moderado, era esperable que el rubro turístico tuviera números distintos a los de septiembre. No obstante, el resto de las áreas también presentaron matices. Por ejemplo, el transporte registró la mayor suba del mes, con un 3,5%, mientras que el sector de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles presentó un alza del 2,8%.

En un rango cercano al promedio general se ubicaron varios rubros clave, todos con incrementos de entre el 2,4% y el 2,2%: Bienes y servicios varios, prendas de vestir y calzado, y bebidas alcohólicas y tabaco (todos con 2,4%), seguidos por alimentos y bebidas no alcohólicas (2,3%) y comunicación (ambos con 2,2%).

Por otro lado, los incrementos más moderados se observaron en las divisiones de Salud (1,8%) y Educación (1,7%), mientras que los rubros de Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura fueron los de menor variación porcentual, registrando ambos un 1,6% en el mes.

La variación interanual sigue desacelerando

El gráfico de variación interanual del IPC muestra una marcada y sostenida desaceleración de la inflación a lo largo de los últimos doce meses. La cifra para octubre de 2025 se ubicó en 31,3%, marcando el dato más bajo del periodo analizado. Esta variación contrasta drásticamente con el pico máximo registrado en noviembre de 2024, cuando la inflación interanual había alcanzado un histórico 166,0%.

El mayor incremento se observó en el Gran Buenos Aires, que alcanzó el 2,7%, seguido de cerca por el Noreste con un 2,6%. Por otro lado, la región de Cuyo fue la única que registró una variación negativa en el rubro, con una leve caída del -0,2%. Las demás regiones se mantuvieron cerca del promedio o ligeramente por debajo: la Pampeana y el Noroeste marcaron un 2,1% en sus índices, mientras que la Patagonia registró la menor suba, con un 1,9%.