Guillermo Brown perdió frente a Atlético de Rafaela y quedó eliminado del Torneo Federal A

Por 1 a 0, Guillermo Brown perdió este sábado ante Atlético de Rafaela, en el juego de Vuelta de los Cuartos de Final de la Revalida del Torneo Federal A.

De esta forma, «La Banda» quedó eliminado de la próxima instancia del certamen, aunque el balance es altamente positivo, tras haber llegado hasta esta fase siendo el único club desde la Reválida en disputar las instancias cruciales por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

«La Banda» lo intentó pero no pudo con Rafaela

Por los Cuartos de final de la Revalida del Torneo Federal , Guillermo Brown perdió este sábado en el juego de Vuelta de esta instancia ante Atlético Rafaela, en el cotejo disputado en el Estadio Monumental y de esta forma, quedó eliminado del certamen.

Fue derrota por 1-0 para los brownianos, con el gol que anotó Ciro Leineker, mientras Brown buscó el empate y creó diversas situaciones de gol, pero no consiguió concretar.

De esta forma, el equipo santafesino sentenció la serie por 3-1 a su favor y «la Banda» se despidió de la Reválida del Federal A.

Para los portuarios, termina siendo un balance positivo, teniendo en cuenta como se dió su inicio en el certamen, con magros resultados que llevaron a la salida de su por entonces entrenador Gabriel Nasta al no conseguir resultados positivos; posteriormente llegó Emanuel Trípodi como DT y mejoró la perfomance del equipo.

Desde la llegada de Trípodi, Brown no solo volvió a ganar, sino que también peleó por ingresar a la fase Campeonato, a la que le faltó poco para ingresar pero que en la Reválida, pudo confirmar su buen momento futbolístico, con identidad de juego y así llegar hasta los Cuartos de Final donde quedó eliminado este sábado.

Foto: Stephanie Borboroglu para Departamento de Prensa del Club Guillermo Brown