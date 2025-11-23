Extraordinaria edición del Gran Fondo 7 Lagos



Con un maravilloso clima y entorno corredores de distintos puntos de Sudamérica compitieron y disfrutaron de la emblemática carrera ciclista.

La gran noticia es que el Gran Fondo Siete Lagos será fecha de la Unión Ciclística Internacional (UCI) para el Campeonato del Mundo en Francia 2027.

Competidores, público y la comunidad de Villa La Angostura y de San Martín de los Andes acompañaron a los corredores y apoyaron la iniciativa de seguridad vial definida para el encuentro que se realizó positivamente.

Uno de los momentos más emotivos fue el GF Kids donde niñas y niños participaron con un recorrido especialmente diseñado para garantizar su seguridad y disfrute.

Así quedo la clasificación:

RUTA ELITE MASCULINO:

1 – GADAY, Lucas- 02:34:04

2- CONTE, Tomas – 02:35:11

3- ESTEVEZ, Enrique – 02:35:11

RUTA ELITE FEMENINO:

1-MARTELLI, Sofia- 02:53:24

2-FERNANDEZ, Marina- 02:57:09

3-DE LA IGLESIA, Pamela – 03:00:38