CICLISMO - GRAN FONDO 7 LAGOS - NEUQUÉN

Extraordinaria edición del Gran Fondo 7 Lagos


Con un maravilloso clima y entorno corredores de distintos puntos de Sudamérica compitieron y disfrutaron de la emblemática carrera ciclista.

La gran noticia es que el Gran Fondo Siete Lagos será fecha de la Unión Ciclística Internacional (UCI) para el Campeonato del Mundo en Francia 2027.

Competidores, público y la comunidad de Villa La Angostura y de San Martín de los Andes acompañaron a los corredores y apoyaron la iniciativa de seguridad vial definida para el encuentro que se realizó positivamente.

Uno de los momentos más emotivos fue el GF Kids donde niñas y niños participaron con un recorrido especialmente diseñado para garantizar su seguridad y disfrute.

Así quedo la clasificación:

RUTA ELITE MASCULINO:
1 – GADAY, Lucas- 02:34:04
2- CONTE, Tomas – 02:35:11
3- ESTEVEZ, Enrique – 02:35:11

RUTA ELITE FEMENINO:
1-MARTELLI, Sofia- 02:53:24
2-FERNANDEZ, Marina- 02:57:09
3-DE LA IGLESIA, Pamela – 03:00:38

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Quien vive en paz, no jode a los demás

Quien vive en paz, no jode a los demás

TERMÓMETROS

Etiquetas: elecciones partidarias, Martín Lousteau, ucr

Lousteau no irá por la reelección
Etiquetas: Congreso, peronismo

Peronismo fragmentado
Etiquetas: despachos, diputados, MARTÍN MENEM

No más «herencia» de oficinas

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: avant premiere, captura salvaje, Flota Amarilla, Pesca, Rawson

«Captura Salvaje» a sala llena y doble proyección en Rawson
Etiquetas: autos, financiación

La financiación de autos nuevos y usados cayó al mínimo del año en octubre
Etiquetas: Fragata Libertad, puerto de buenos aires

La Fragata Libertad llegó al puerto de Buenos Aires tras casi seis meses de navegación