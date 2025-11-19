Evaluaron a los postulantes a abogado de Fiscalía con pruebas psicológicas y de perfil profesional

El Consejo de Fiscales del Ministerio Público Fiscal avanzó esta semana con una de las etapas clave del concurso para cubrir el cargo de abogado de Fiscalía en Puerto Madryn: la evaluación psicológica y de perfil profesional de los postulantes.

La instancia se llevó a cabo el martes en la sede de la Fiscalía, donde los aspirantes realizaron un test de más de 60 preguntas, entrevistas individuales y distintas pruebas orientadas a medir habilidades socioemocionales, manejo del estrés, toma de decisiones, responsabilidad y aptitud para el rol.

Según explicó Silvana Salazar, vicepresidenta del Consejo de Fiscales, esta evaluación fue incorporada con la última reforma del Reglamento de Concursos, con el objetivo de “elevar los estándares de selección y fortalecer la transparencia del proceso”. Además, remarcó que todos los candidatos deben superar esta etapa antes del examen oral para asegurar que quienes avancen cuenten no solo con conocimiento técnico, sino también con un perfil adecuado para un cargo “de alta sensibilidad social y bajo presión”.

Por su parte, el licenciado en psicología Daniel Schulman, responsable de la evaluación, destacó que este tipo de pruebas “no solo mejora la calidad institucional, sino que también fortalece la confianza ciudadana en quienes tendrán a su cargo la investigación penal”.