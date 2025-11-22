Encuentran otra avioneta narco abandonada en Santa Fe

Un nuevo narcoavión abandonado fue hallado durante las últimas horas en un campo de la localidad santafesina de Curupaity, ubicada en el departamento San Cristóbal. La aeronave, que exhibe una bandera boliviana, fue detectada íntegra sobre un campo de trigo por un productor rural poco antes de las 15 de este jueves, quien dio aviso a la Policía local.

Los agentes de la Comisaría 7ª de Arrufó acudieron al lugar y posteriormente se sumó personal de Gendarmería Nacional para realizar las pericias. Los peritajes confirmaron lo que se sospechaba: “Las pericias realizadas con los perros de Gendarmería confirmaron que la aeronave de bandera boliviana fue utilizada para transportar cocaína”, indicaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes allegadas a la investigación.

Los perros antinarcóticos reaccionaron “al olfatear distintos sectores del fuselaje, lo que prácticamente confirma que la aeronave había aterrizado para realizar una bajada de droga”. Además, se hallaron combustible y ropas abandonados en la avioneta.

El hallazgo fue comunicado al fiscal del MPA Emiliano Odriozola, quien ordenó preservar la escena y notificó a la Fiscalía Federal de Rafaela, que interviene por tratarse de un posible delito federal. Los investigadores presumen que “la carga fue retirada antes de la llegada de cualquier autoridad” y que los responsables abandonaron el rodado por motivos que aún se intentan establecer.

Se trata de la sexta aeronave fantasma hallada en la región en lo que va del año y ocurre tras “la reciente caída del rosarino Brian Bilbao, especialista en la bajada de droga mediante taxi aéreo”. El caso de Curupaity se suma a un antecedente del 11 de noviembre, cuando otra avioneta ligada a narcos mayoristas fue encontrada en jurisdicción de Arequito, en el departamento Caseros, junto a un bolso con 60 kilos de cocaína. Aquella aeronave había “bajado” parte del cargamento incautado cuando fue detenido el mencionado narcotraficante rosarino en Exaltación de la Cruz.

Anteriormente, el 8 de agosto apareció otro avión siniestrado oculto en el monte de un campo entre Pergamino y Colón, donde los peritajes también hallaron rastros de cocaína. A fines de julio y principios de junio, se registraron otros hallazgos similares, como el de restos calcinados de una avioneta en el paraje La Vanguardia, departamento Constitución, y una situación parecida en jurisdicción de Manuel Ocampo, localidad bonaerense cercana a Pergamino.

En otro caso reciente, el 3 de junio dos pilotos fueron detenidos tras el aterrizaje sospechoso de un Cessna 182 Skylane en Estación Díaz, departamento San Jerónimo. Investigadores federales sostienen que la aeronave llegó desde Bolivia, descargó cocaína en un campo en Buenos Aires y luego aterrizó por un desperfecto mecánico.

Por esta causa fueron condenados Milton Estrada, peruano de 54 años, y Mikjail Zabala Rodríguez, boliviano de 30, a cinco años de prisión por ingresar al país de manera ilegal en una avioneta con matrícula adulterada.

