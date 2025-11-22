El peor final: hallaron sin vida a Eva García



Encontraron sin vida a Eva García tras intensos rastrillajes en la zona sur de Puerto Madryn

En la tarde de este sábado se halló el cuerpo sin vida de Eva García, de 80 años, quien permanecía desaparecida desde el domingo pasado, en plena jornada de fuerte temporal de viento que afectó a la ciudad.

El hallazgo se produjo en el sector sur del ejido urbano de Puerto Madryn, área donde desde temprano se habían concentrado los rastrillajes a partir de nuevos indicios incorporados a la investigación.

En las últimas horas, los investigadores habían obtenido registros fílmicos en los que se observaba a García caminando sola entre los barrios Quintas del Mirador y Solanas de la Patagonia, a varios kilómetros de su domicilio ubicado en Avenida Gales al 2500. Las imágenes correspondían al domingo, día de su desaparición, y orientaron a los equipos hacia esa zona.

Durante la mañana del sábado, personal policial, agentes municipales y voluntarios llevaron adelante un amplio operativo de búsqueda en el sector. Finalmente, en el marco de esas tareas, se logró localizar el cuerpo de la mujer.

FUENTE: fiscalía Puerto Madryn