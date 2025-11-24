El Mar Argentino vuelve a ser protagonista: última travesía del Falkor (too) terminará en Madryn

Un equipo de científicos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y del Conicet participará de la tercera y última expedición del buque de investigación Falkor (too) en el Mar Argentino. La travesía comenzará el 14 de diciembre en el Puerto de Buenos Aires y se extenderá hasta el 10 de enero de 2026, cuando el buque arribará a Puerto Madryn, ciudad elegida para el cierre de la campaña.

La misión, denominada “Vida en los extremos”, se enfocará en el estudio de la Cuenca de Malvinas, la Cuenca del Salado y un sector aún inexplorado entre las cuencas Colorado–Rawson. En estos puntos se detectaron filtraciones frías y emisiones de gas metano que emergen desde el talud continental, generando ecosistemas únicos donde sobreviven microorganismos y animales adaptados a condiciones extremas.

El equipo está encabezado por la bióloga María Emilia Bravo, investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y estará integrado por 25 especialistas en química marina, geología y geofísica marina, oceanografía física, ecología y taxonomía de invertebrados bentónicos.

Durante el mes de campaña se realizarán al menos 15 inmersiones con el submarino operado a distancia, que permitirá obtener nuevas imágenes y datos del fondo marino. Además, la tripulación recolectará muestras de sedimentos, fauna bentónica, agua y rocas, cuya observación será transmitida vía streaming, ofreciendo al público la posibilidad de seguir en vivo cada instancia de la exploración.

El arribo del Falkor (too) a Puerto Madryn marcará el cierre de una campaña clave para comprender la dinámica de los ecosistemas profundos del Atlántico Sur y el impacto de las filtraciones de metano en el ambiente marino.