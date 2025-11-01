El Karate de Chubut rumbo al Nacional en Concordia



Un grupo de jóvenes karatecas de la Comarca Andina representará a Chubut en el Torneo Nacional de Karate, que se realizará el próximo 8 de noviembre de 2025 en Concordia (Entre Ríos).

El equipo está integrado por: Pedro Treuque, Julián Ortega, Tahiel Cayuleo, Lautaro González, Liz Adara Zúñiga, Ciro Rian Salinas, Laura Maribel Tilbe, Ian Exequiel Monsalve, Cassia Tejeiro Lochbaum y Sofía Mavar.

Son los únicos representantes de la provincia y de toda la región, y esta participación podría abrirles las puertas al Campeonato Mundial de Egipto, previsto para el próximo año.

Además, el grupo se encuentra realizando distintas acciones para reunir fondos y poder concretar el viaje.