El cambio climático afectará nuestra forma de alimentarnos

El cambio climático socavará dramáticamente la productividad agrícola y el bienestar humano a nivel global, con algunos de los mayores riesgos concentrados en los países menos capacitados para adaptarse, según un informe de plataforma Human Climate Horizons. Quien reveló que más del 90% de los países evaluados, 161 de 176 analizados, experimentarán disminuciones en el rendimiento de los cultivos básicos para finales de siglo, incluso teniendo en cuenta la adaptación de los agricultores.

El África subsahariana y partes de Asia son especialmente vulnerables, donde los agricultores dependen en gran medida de la lluvia en lugar del riego y tienen menos recursos para adaptarse a las condiciones cambiantes. Pero las potencias agrícolas tampoco se salvan, bajo un calentamiento severo, muestran las mayores pérdidas de rendimiento, con caídas que alcanzan el 40% en estas regiones.

Al respecto, el experto Pedro Conceição expresó: «El cambio climático no es solo un desafío ambiental; es una profunda crisis de desarrollo», y añadió: «Las altas cosechas no solo son importantes para la seguridad alimentaria; también sustentan los medios de vida y abren caminos para la diversificación económica y la prosperidad. Las amenazas a los rendimientos agrícolas son amenazas para el desarrollo humano hoy y en el futuro».

Los más vulnerables, los más afectados

Los datos pintan un panorama particularmente sombrío para las naciones más pobres. Se proyecta que los países con un Índice de Desarrollo Humano bajo sufran algunas de las pérdidas más pronunciadas, con una caída media en el rendimiento de los cultivos de alrededor del 25-30% para fines de siglo bajo un escenario de emisiones muy altas.

Mientras tanto, las economías consideradas «graneros del mundo» —incluidas las principales productoras de trigo y soja— no están aisladas del impacto.

Bajo un calentamiento severo, muestran las mayores pérdidas de rendimiento, con caídas que alcanzan el 40% en estas regiones, lo que podría generar efectos en cadena sobre los precios de los alimentos, el comercio y la estabilidad global.

La acción climática marca la diferencia

La investigación, que analiza seis cultivos básicos, maíz, arroz, trigo, soja, yuca y sorgo, también ofrece un mensaje de esperanza: reducir las emisiones importa. Cuando los países cortan las emisiones a niveles moderados, las pérdidas de cultivos para el 2100 son menos de la mitad que bajo escenarios de altas emisiones.

«El camino hacia un futuro sostenible y equitativo reside en una acción climática centrada en las personas», añadió Conceição. «Garantizar que cada persona mantenga el acceso a alimentos suficientes, nutritivos y confiables no es solo una cuestión de supervivencia; es una piedra angular de la dignidad y el desarrollo humano».

Los hallazgos resuenan con la Declaración de Belém sobre el hambre, la pobreza y la acción climática centrada en el ser humano, previa a la COP30 en Brasil, enfatizando que los sistemas alimentarios y la equidad deben ser centrales en las estrategias climáticas globales.

Este panorama futuro se superpone a una crisis ya instalada. Como alertó esta semana la FAO en su informe El Estado de la Alimentación y la Agricultura 2025, la degradación del suelo causada por el ser humano ya ha reducido la productividad agrícola en al menos un 10% a nivel global, afectando directamente a 1700 millones de personas.

El cambio climático, por lo tanto, no actúa en el vacío, sino que golpea un sistema alimentario ya debilitado y vulnerable, creando una tormenta perfecta para la seguridad alimentaria mundial.