El Cabildo de Buenos Aires celebra sus primeros 300 años



Este jueves 20 de noviembre a las 17 horas, el Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires, inaugurará la exposición fotográfica titulada «Cabildos, afectos patrióticos».

La muestra se realiza con motivo del cumplimiento de los 300 años de la construcción del Cabildo de Buenos Aires, un hito fundamental en la historia de la nación argentina. La propuesta expositiva busca sumergirse, a través de una minuciosa selección fotográfica, en la trascendencia de esta institución colonial.

Protagonista de la historia

En la época colonial, cada nueva ciudad se fundaba con su respectivo cabildo para la gestión de su gobierno. Ese establecimiento era mucho más que el edificio físico: se erigía como el verdadero centro de la administración local. A pesar de que las reformas borbónicas del siglo XVIII modificaron sus atribuciones y la participación fue restrictiva, el cabildo logró mantenerse como la principal institución entre cuyas paredes resonaron las distintas manifestaciones de la opinión popular.

Además, los cabildos fueron clave en el movimiento juntista americano, ya que se convirtieron en los espacios donde se tomaba el poder en nombre de los habitantes, incluso donde se destituyó a las autoridades españolas y se impulsó la independencia de las naciones.

Tras un proceso de casi cien años desde su gestación, la materialización del Cabildo de Buenos Aires se inició en 1725, proponiendo un diseño imponente: once arcos, dos plantas, cúpula y campanario, lo cual reflejaba la pujanza de una ciudad que, en ese entonces, no superaba los 30.000 habitantes.

A partir de una ley de Rivadavia de 1821, los cabildos dejaron de funcionar. Aunque los aires modernistas de principios del siglo XX afectaron su integridad, en 1940 se procedió a la reconstrucción y restauración del Cabildo de Buenos Aires, y se creó el espacio cultural, patriótico y representativo que conocemos hoy.

«Cabildos, afectos patrióticos» podrá visitarse desde el próximo 20 de noviembre hasta el 5 de abril de 2026, de miércoles a domingos de 10:30 a 18 horas.