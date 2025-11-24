Doscientos ciclistas celebraron la 10° “Unión de los Parajes” en Trevelin

Con el acompañamiento de Chubut Deportes, este domingo se disputó la 10° edición de “Unión de los parajes”, una de las pruebas ciclísticas emblemática de la cordillera, que organiza el grupo “Amigos del Ciclismo de Trevelin”.

Este año, la cita deportiva convocó a 200 deportistas, donde el trelewense Emiliano Pereira, triunfó entre los caballeros y la trevelinense Sheila Reyes Jones, se impuso entre las damas.

Más de 200 ciclistas en «La Unión de los Parajes»

El presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, bajó la bandera a los ciclistas que empezaron el recorrido desde el polideportivo del “Pueblo del Molino”, para recorrer 75 km pasando por Lago Rosario y Sierra Colorada por exigentes trepadas y vertiginosos descensos hasta regresar a Trevelin.

El ganador registró un tiempo de 2 horas 41 minutos 48 segundos. Lo escoltaron Alexis Jacobsen de Trevelin e Ignacio Freeman Crespo de Esquel. Mientras la vencedora en Damas empleó un registro de 3 horas 21 minutos 21 segundos. Completaron el podio Celeste Torres de Esquel y Soledad Jones de Trevelin.

El joven Mariano Miranda, integrante del equipo chubutense ganó la categoría Promocionales (recorrían 57 Km) de 13 a 16 años, con un tiempo de 2 horas 26 minutos y 59 segundos. Seguido por Santino Karam de Sierra Grande.

Mientras que Ramiro Miranda –también integrante del seleccionado provincial- llegó tercero.

La competencia convocó ciclistas de Trevelin, Esquel, El Maitén, Sierra Grande, Telsen, Lago Rosario, Gaiman, San Carlos de Bariloche, Comodoro Rivadavia, Corcovado, José de San Martín, Puerto Madryn, Alto Río Senguer, El Bolsón, Las Plumas, Rio Gallegos, Futaleufú, Caleta Olivia, Rada Tilly, Plottier, Playa Unión, Caleta Olivia, Tecka y Viedma.