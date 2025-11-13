Detuvieron a un hombre que intentó robar en una vivienda

Un hombre de 36 años fue detenido esta madrugada en el barrio militar de Comodoro Rivadavia luego de haber ingresado a una vivienda con intenciones de robo.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:50 de este jueves, cuando un empleado policial que se encontraba cumpliendo servicio adicional en la zona observó a un individuo ingresar a una propiedad. De inmediato dio aviso a la Comisaría Segunda, cuyos efectivos se presentaron en el lugar y lograron aprehender al sospechoso dentro del patio del domicilio.

Según informó la Policía del Chubut, el hombre —identificado como W.A.L.— había dañado una de las ventanas del inmueble e intentó sustraer un televisor.

El detenido permanecerá alojado en sede policial hasta la audiencia de control de detención.