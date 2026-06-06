A sólo cuatro meses de asumir, renunció la CEO de Flybondi

La crisis de la lowcost Flybondi sumó un nuevo capítulo en las últimas horas con la renuncia de su CEO, Paz Lovisolo, quien dejó el cargo a menos de cuatro meses de haber asumido la conducción de la aerolínea low cost.

La salida de la ejecutiva se produjo en un contexto marcado por cancelaciones de vuelos, reclamos de pasajeros, reducción de operaciones y una fuerte reestructuración interna que atraviesa la compañía.

Lovisolo continuará vinculada al grupo estadounidense COC Global Enterprise, actual propietario de Flybondi, donde seguirá desempeñándose como presidenta y asesora legal.

Hasta el momento, la empresa no informó quién ocupará el cargo vacante ni cuál será la estrategia para enfrentar una situación que se agravó durante los últimos meses.

La renuncia se suma a otros cambios recientes dentro de la compañía y profundiza la incertidumbre sobre el futuro de una de las principales aerolíneas low cost que opera en el mercado argentino.

Más salidas y una profunda reestructuración

La salida de Lovisolo no fue un hecho aislado. Durante las últimas semanas también dejaron la empresa otros directivos relevantes, entre ellos Lucía Ginzo, responsable de Asuntos Corporativos, y Federico Pastori, quien se desempeñaba como Director Comercial.

A esos movimientos se agregó anteriormente el alejamiento de Mauricio Sana, histórico referente de Flybondi y ex CEO de la compañía.

Los cambios en la conducción se producen mientras la empresa avanza con un proceso de reestructuración que incluyó retiros voluntarios, despidos y reducción de personal en distintas áreas.

La situación generó además conflictos laborales y reclamos vinculados a pagos pendientes, en medio de un escenario financiero cada vez más complejo para la compañía.

Solo dos aviones operativos y miles de pasajeros afectados

A la crisis interna se suma una delicada situación operativa. De acuerdo con información del sector aeronáutico, Flybondi opera actualmente con apenas dos aviones activos, mientras otras once aeronaves permanecen fuera de servicio.

Incluso durante los últimos días la empresa llegó a funcionar con una sola aeronave disponible, lo que obligó a cancelar vuelos y modificar programaciones en distintas rutas.

Según distintos informes del sector, la compañía acumuló alrededor de 2.500 vuelos cancelados durante el último año, afectando a más de 350.000 pasajeros.

Las redes sociales de la empresa continúan recibiendo reclamos por reprogramaciones, cancelaciones de último momento y dificultades para gestionar reembolsos.

Fuentes del sector estiman que Flybondi necesitaría al menos US$ 25 millones para recomponer parcialmente su operación. Mientras tanto, la combinación de problemas financieros, reducción de flota, cambios en la conducción y pérdida de confianza de los usuarios ubica a la empresa frente a uno de los escenarios más complejos desde su llegada al mercado argentino.

Algunas versiones que cirularon en las últimas horas indicaban que una compañía dedicada al transporte terrestre, estaría interesada en tomar el control de la empresa. No obstante fuentes dentro del sector aerocomercial indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que «esta posibilidad sería prácticamente nula», teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentra Flybondi.

«Es mucho más conveniente para un operador aéreo, iniciar una empresa de cero, teniendo en cuenta las condiciones derivadas de la política de Cielos Abiertos implementada por el Gobierno nacional, que hacerse cargo de una compañía, con un nombre vinculado a un servicio deficiente y con un elevadísimo caudal de deudas y sin aviones propios», señaló la fuente.