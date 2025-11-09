Denuncian que en Gaza, solo entra la mitad de los alimentos que necesita la población

Un mes después del alto el fuego, la realidad en Gaza sigue marcada por el hambre. El Programa Mundial de Alimentos detalló que han logrado llevar 20.000 toneladas de comida, la mitad del objetivo.

Israel solo mantiene abiertos dos pasos fronterizos, en el sur, para entrar en Gaza. La entrada de alimentos en el norte sigue siendo difícil. Los convoyes de ayuda se ven obligados a seguir una ruta lenta y difícil desde el sur.

“El invierno se acerca y la gente sigue sufriendo por el hambre. Las necesidades son abrumadoras. Hemos dado algunos pasos, pero no los suficientes”, dijo la portavoz del PMA, Abeer Etefa.

Los precios en los mercados siguen siendo demasiado altos para la mayoría de la gente, que no come suficiente variedad para evitar la desnutrición. La mayoría de los hogares sólo consumen cereales, legumbres y raciones de alimentos secos. “La carne, los huevos, las verduras y las frutas se consumen muy poco», dijo.

Ante la falta de combustible, incluido el gas para cocinar, más del 60% de los habitantes de Gaza cocinan utilizando residuos quemados, según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), lo que aumenta los riesgos para la salud.

Pocos alimentos y pocos servicios

Con la llegada del invierno, los habitantes de Gaza necesitan refugio. Muchos de los que han vuelto a su lugar de origen han encontrado sus hogares en ruinas, y los desplazados que permanecen en el sur “a menudo viven en tiendas de campaña y sin acceso a alimentos ni servicios”, advirtió Etefa, del PMA.

En una escuela de niñas convertida en refugio en la ciudad de Gaza, vive Manar, madre de cuatro. Ella y su familia han sido desplazadas varias veces y han gastado el poco dinero que tenían en comida. Hoy ha tenido suerte y está cocinando tomates, pepinos y cebollas que pudo comprar gracias a que el pan se lo entregaron.

“La realidad me golpeó aún más después del alto el fuego porque me quedé sin hogar. Perdimos nuestra casa, nuestras pertenencias, nuestra ropa, nuestra comida, todo estaba dentro de la casa. Ahora estamos por debajo de cero. El invierno se acerca. Miro a mis hijos y recuerdo cómo solían tener pijamas abrigados y mantas. Ahora no tienen nada. Ninguna de nuestras necesidades básicas está cubierta”.

Por otro lado, el Secretario General confirmó este martes en Doha que los miembros del Consejo de Seguridad han recibido y están «discutiendo» el borrador de Estados Unidos para el establecimiento de una fuerza internacional en Gaza.