Corte de energía e interrupción del tránsito en Comodoro Rivadavia



Ante los fuertes vientos que azotan la ciudad de Comodoro Rivadavia, se ha interrumpido el servicio de energía eléctrica. Desde temprano en la mañana las autoridades decidieron interrumpir el tránsito en algunos sectores de la ciudad para prevenir incidentes ante la gran nube de polvo que dificulta la visibilidad.

Asimismo, se conoció que en algunas zonas se han desprendido carteles de comercios y se registran daños en diversos barrios de la ciudad petrolera.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse a resguardo y evitar transitar por las calles de no ser extremadamente necesario.