ALERTA METEOROLÓGICA - CORTE DE ENERGÍA - POLVO EN SUSPENSIÓN - TRÁNSITO

Corte de energía e interrupción del tránsito en Comodoro Rivadavia


Ante los fuertes vientos que azotan la ciudad de Comodoro Rivadavia, se ha interrumpido el servicio de energía eléctrica. Desde temprano en la mañana las autoridades decidieron interrumpir el tránsito en algunos sectores de la ciudad para prevenir incidentes ante la gran nube de polvo que dificulta la visibilidad.
Asimismo, se conoció que en algunas zonas se han desprendido carteles de comercios y se registran daños en diversos barrios de la ciudad petrolera.
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse a resguardo y evitar transitar por las calles de no ser extremadamente necesario.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

«Reforma laboral, entre justicia y vulnerabilidad digital»

«Reforma laboral, entre justicia y vulnerabilidad digital»

TERMÓMETROS

Etiquetas: Alberto Weretilneck, diego santilli

Weretilneck llega diezmado a La Rosada
Etiquetas: senadores

Jura en la Cámara Alta
Etiquetas: argentina, G20, margarita stolbizer

Alerta bloqueo en el G20

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: alerta meteorológica, puerto madryn, SUSPENSIÓN DE CLASES, TRELEW

Suspenden las clases del turno tarde en Puerto Madryn, Trelew y el Valle
Etiquetas: Ambiente, CAPIP, Cenpat, Pesca, proyecto mares

CAPIP refuerza su agenda ambiental y académica
Etiquetas: aceites y lubricantes, derechos de exportación, retenciones

El Gobierno eliminó las retenciones para aceites y lubricantes industriales