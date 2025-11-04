Convocan al Consejo del Salario Mínimo



El Gobierno Nacional convocó oficialmente al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para el próximo 26 de noviembre, con el objetivo de definir un nuevo aumento del salario mínimo y actualizar los montos de las prestaciones por desempleo.

La convocatoria se formalizó este martes a través de la Resolución 6/2025, publicada en el Boletín Oficial, y lleva la firma de Claudia Silvana Testa, presidenta alterna del Consejo.

Según la resolución, la jornada se desarrollará de forma virtual y el cronograma será el siguiente:

10:00 hs: Se reunirá la «Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo». El objetivo es tratar la «Determinación del Salario Mínimo, Vital y Móvil» y la «Determinación de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo».

Se reunirá la «Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo». El objetivo es tratar la «Determinación del Salario Mínimo, Vital y Móvil» y la «Determinación de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo». 12:30 hs: Se convocó a la sesión plenaria ordinaria para tratar los temas elevados por la comisión.

Se convocó a la sesión plenaria ordinaria para tratar los temas elevados por la comisión. 14:00 hs: Se fijó la segunda convocatoria a sesión plenaria, en caso de ser necesaria.

El plenario del Consejo, integrado por dieciséis (16) representantes de los empleadores y dieciséis (16) de los trabajadores, deberá así fijar los nuevos montos que regirán en los próximos meses.