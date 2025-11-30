Con Lionel Messi en cancha, Inter Miami fue campeón de la Conferencia Este de la MLS

El Inter Miami que tiene como capitán al astro argentino Lionel Messi, se consagró campeón de la Conferenia Este de la MLS al vencer por una goleada de 5-1 al Ney York City.

De esta forma, las “Garzas” consiguieron su primer título de conferencia y clasificaron a la gran final de la MLS donde esperan por el ganador de San Diego o Vancouver.

Un nuevo título para Messi y compañía

Inter Miami tomó el control del partido desde temprano, pero pasó algunos momentos de incomodidad antes de romper el cero. Tras un inicio parejo y con presión alta de New York City, las “Garzas” recién pudieron generar peligro a los 14 minutos, cuando un centro de Lionel Messi encontró la cabeza de Silvetti. Dos minutos después llegó la apertura del marcador: Tadeo Allende peleó una pelota dentro del área, ganó el duelo mano a mano y fusiló a Matt Freese para el 1-0.

El equipo de Javier Mascherano creció con el gol y, a los 23, volvió a golpear con un cabezazo impecable de Allende tras un centro preciso de Jordi Alba. Aunque el local dominaba, la visita encontró aire a los 36 minutos con un testazo de Haak para el descuento.

El complemento arrancó con varios cambios en ambos equipos y con pocas situaciones de peligro. La tensión se elevó cuando New York City amenazó con un tiro cruzado que obligó a Ríos Novo a una atajada formidable a los 20 minutos.

Esa acción fue un punto de quiebre: segundos más tarde, Messi recuperó protagonismo al meter un pase filtrado que Silvetti transformó en el 3-1 con un remate cruzado. Ya con la diferencia más amplia, Mascherano continuó moviendo el banco y dio ingreso a Segovia, quien aportó frescura en ataque.

Y esa frescura rindió frutos pronto: a los 38 minutos, Segovia armó una pared exquisita con Jordi Alba y definió de derecha para un golazo que sentenció el 4-1. Apenas minutos después, Silvetti dejó la cancha para que ingresara Luis Suárez, en medio de un estadio que ya celebraba la inminente consagración.iiRiig

El cierre fue a puro festejo. A los 44 minutos, Allende coronó su noche soñada con el tercer gol personal y el quinto de Inter Miami, desatando la fiesta en Florida.

Hacia la Final

Con el 5-1 final, Inter miami se aseguró el título de la Conferencia Este y su primer boleto a la gran final de la MLS.

El próximo sábado buscarán el campeonato ante San Diego FC o Vancouver Whitecaps.