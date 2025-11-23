COMODORO RIVADAVIA - DETENIDO - INSEGURIDAD

Comodoro: detienen a un hombre armado que manejaba un auto robado

Un vehículo Ford Ka que había sido robado en el barrio Las Flores fue recuperado en la madrugada de este domingo por personal de la Seccional Cuarta de Comodoro Rivadavia. El conductor, un hombre de 36 años, fue detenido tras ser interceptado con un arma de fuego.

El hecho ocurrió cerca de la 1, cuando el Centro de Monitoreo alertó a la policía sobre el robo del auto, que había sido sustraído entre las 22.30 y las 00.30 mientras estaba estacionado en la vereda del domicilio de su dueña.

Los efectivos iniciaron un recorrido preventivo, teniendo en cuenta que el vehículo tenía poco combustible, y se dirigieron hacia la estación de servicio ubicada en Avenida Kennedy y Rivadavia. Fue en esa zona donde observaron al Ford Ka circulando por Rivadavia.

Los uniformados lograron interceptarlo rápidamente y detuvieron la marcha del rodado. Al identificar al conductor y realizar un palpado preventivo, encontraron en el interior de su campera una pistola.

Ante la confirmación de que se trataba del vehículo robado y la presencia del arma, el hombre —identificado como G.R.J., de 36 años— fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado.

El automóvil, que al momento de la detención tenía la llave de arranque colocada, no presentaba daños visibles ni en puertas ni cristales. Peritos de Criminalística trabajaron en el lugar.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Quien vive en paz, no jode a los demás

Quien vive en paz, no jode a los demás

TERMÓMETROS

Etiquetas: elecciones partidarias, Martín Lousteau, ucr

Lousteau no irá por la reelección
Etiquetas: Congreso, peronismo

Peronismo fragmentado
Etiquetas: despachos, diputados, MARTÍN MENEM

No más «herencia» de oficinas

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Fragata Libertad, puerto de buenos aires

La Fragata Libertad llegó al puerto de Buenos Aires tras casi seis meses de navegación
Etiquetas: Consejo de Mayo, REFORMA LABORAL

Reforma laboral en la última reunión del Consejo de Mayo
Etiquetas: BARCOS, CALETA PAULA, Santa Cruz, temporal

Reflotarán las tres embarcaciones hundidas en Caleta Paula tras el temporal