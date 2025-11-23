Comodoro: detienen a un hombre armado que manejaba un auto robado

Un vehículo Ford Ka que había sido robado en el barrio Las Flores fue recuperado en la madrugada de este domingo por personal de la Seccional Cuarta de Comodoro Rivadavia. El conductor, un hombre de 36 años, fue detenido tras ser interceptado con un arma de fuego.

El hecho ocurrió cerca de la 1, cuando el Centro de Monitoreo alertó a la policía sobre el robo del auto, que había sido sustraído entre las 22.30 y las 00.30 mientras estaba estacionado en la vereda del domicilio de su dueña.

Los efectivos iniciaron un recorrido preventivo, teniendo en cuenta que el vehículo tenía poco combustible, y se dirigieron hacia la estación de servicio ubicada en Avenida Kennedy y Rivadavia. Fue en esa zona donde observaron al Ford Ka circulando por Rivadavia.

Los uniformados lograron interceptarlo rápidamente y detuvieron la marcha del rodado. Al identificar al conductor y realizar un palpado preventivo, encontraron en el interior de su campera una pistola.

Ante la confirmación de que se trataba del vehículo robado y la presencia del arma, el hombre —identificado como G.R.J., de 36 años— fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado.

El automóvil, que al momento de la detención tenía la llave de arranque colocada, no presentaba daños visibles ni en puertas ni cristales. Peritos de Criminalística trabajaron en el lugar.